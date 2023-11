La Farnesina si illumina di arancione per giornata contro violenza sulle donne | ecco l' accensione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 Lasidiper lalail momento dell'. "A Giulia, affinché il suo nome rimanga a simbolo di tutte levittime di, ho intitolato le borse di studio del ministero degli Esteri Invest your talent in Italy per giovani laureandi da 17 Paesi nel mondo", ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev