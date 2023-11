La doppietta di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo ispira la vittoria di Al Nassr su Al-Okhdood

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 novembre 2023) Sito inglese:ha segnato uno straordinario pallonetto da 40 yard come parte di un rapido raddoppio nelper aiutare Ala battere Al-3-0 nella Saudi Pro League. All’80’, il fuoriclasse portoghese atterra una palla vagante e si lancia abilmente in rete dalla distanza, dopo che il portiere avversario Paulo Vitor è corso in uscita per sgombrare il campo dal pericolo iniziale. Il gol spettacolare diè stato il suo 15esimo gol stagionale ed è arrivato appena tre minuti dopo aver raddoppiato il vantaggio della sua squadra. È di nuovo lui pic.twitter.com/KdZiWchdvq — AlFC (@AlFC EN) 24 novembre 2023 La prima serata del 38enne è stata una potente conclusione da ...