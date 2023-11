La doppia vita di Federico Chiesa tra l’Italia e la Signora

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 novembre 2023) Due volte soprattutto ha parlato quest’anno, e ha parlato chiaro. La prima volta ad agosto, a pochi minuti dal fischio finale della prima di campionato che la Juventus aveva vinto presto e bene, 3-0 a Udine, sbranando l’avversario con una cattiveria che non si vedeva da anni. A loro volta i giocatori avevano festeggiato con foga persino sproporzionata per una partita di fine agosto, lasciando intendere che loro per primi volevano lasciarsi alle spalle le amarezze dell’anno passato anche a cominciare dal gioco. “Nel primo tempo siamo stati molto intensi e siamo andati a prenderli alti: questo è il calcio moderno. Non dobbiamo chiuderci sempre dietro ma essere anche propositivi”. E poi, ulteriormente solleticato, aveva citato la possibile arma segreta: le “nuove tattiche” di Francesco Magnanelli, l’ex bandiera del Sassuolo fresco ...