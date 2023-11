La cultura contemporanea come antidoto al femminicidio. Il commento di Monti

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) Sono rari i momenti in cui, in televisione, si affronta il tema dellae dell’educazione alla bellezzastrumenti per migliorare la nostra società. Sono opinioni che non fanno notizia, se non in occasione di eventi tragici. L’esempio più duraturo è stato il periodo del lockdown. Quello più recente il caso di cronaca che in questi giorni sta ricevendo piena copertura mediatica. Proprio in funzione di questo delitto, è stato invitatoospite il sottosegretario alla, Vittorio Sgarbi. Il messaggio di Sgarbi è stato estremamente chiaro. Parafrasando, il sottosegretario ritiene che più che inserire una materia scolastica che sensibilizzi al comportamento civico, la scuola dovrebbe meglio insegnare i contenuti delle opere che pur sono già previste all’interno dei programmi. Continua, Sgarbi, affermando ...