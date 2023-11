La confessione di Natalia Paragoni | “Due relazioni non belle | possessione | gelosia e violenza”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 25 novembre 2023) Oggi, sabato 25 novembre 2023, si celebra la Giornata Internazionale contro lasulle donne, evento che diventa ancora più importante per quanto sta accadendo in Italia, dove siamo già arrivati a oltre 100 vittime di femminicidio. Non sono pochi i personaggi famosi che sono rimasti colpiti dall’omicidio di Giulia Cecchettin a opera del suo ex fidanzato Filippo Turetta, manifestando il proprio dissenso sui social e non solo. Alcuni di loro ne stanno approfittando anche per raccontare alcune delle loro esperienze negative vissute in passato, sperando così di aiutare chi si ritrova a vivere un rapporto difficile e non ha il coraggio di parlarne apertamente. Tra questi c’è, che si è confidata con i suoi follower. L’influencer nell’ultimo periodo si ritrova a confidarsi con gli utenti in merito alla sua nuova vita ...