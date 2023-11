La Bottega Donizetti | punta di diamante del Donizetti Opera Festival 2023

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Bergamo. È domenica e in Casac’è un grande fermento. Salendo al secondo si è avvolti da una sensazione di felicità e di attesa: a breve inizierà un concerto. Si sentono persone di diverse nazionalità commentare lo spettacolo della sera precedente. Gli artisti che stanno per andare in scena sono mescolati al pubblico. Sono i partecipanti alla, il laboratorio di perfezionamento per giovani cantanti affidato a Giulio Zappa, vocal coach, tenutosi a Bergamo dal 2 al 16 giugno. La seconda parte di questa esperienza ha preso avvio a ottobre, in occasione dei preparativi per il: l’occasione perfetta per mettere in pratica ...