La ballata delle donne

(Di sabato 25 novembre 2023) – di Stefania Burnelli È una storia immutata di soprusi e di beffe di risposte sprezzanti di domande indecenti. È già scritta nei miti dentro i nomi dei padri dai capricci di Zeus alla mela di Eva. Quell’antico potere che giustifica l’uomo ha rinchiuso la vocesul fondo se ne è fatto tutore l’ha coperta di colpe e ci ha messo anche un fiore. È una storia immutata di soprusi e di beffe – dalle maghe alle pazze dalle streghe alle bambole – è una fabbrica smart di menzogne annerite imbiancate di alibi rivendute ad un soldo al mercato di genere. E persino corvée tramandate da sempre per parte di madre, se le rubano gli uomini le chiamano arti per maestri stellati professori onorati. È una storia immutata di soprusi e di beffe che fa prova di forza o s’ammanta di legge. Ma lelo sanno quando il gioco finisce quando gira ...

Hunger Games, The Handmaid's Tale e Divergent: l'America distopica del futuro

... e le abbiamo ritrovate nel prequel di quel racconto, Hunger Games - Ladell'usignolo e del serpente , arrivato al cinema dal 15 novembre ( qui la nostra recensione ). Unacose che ci ...

“The old oak” - “Hunger Games. La ballata dell’usignolo e del ... La Fedeltà

“La ballata delle madri” di Pasolini: una poesia-critica al patriarcato Sololibri.net

Il Gaber nascosto: quello che il film sul Signor G. non racconta. La lettera di Flavio Oreglio - 2/2

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...

Ballando con le Stelle, i segreti di bellezza di Anastasia Kuzmina: ecco i prodotti che usa la partner di Mammucari

Anastasia Kuzmina incanta i social con i suoi segreti di bellezza e mostra il suo trucco per 'Ballando con le Stelle'.