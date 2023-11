Kvaratskhelia è l’unico calciatore della Serie A ad aver collezionato 18 gol e 18 assist nelle ultime due stagioni

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Molto bravoche porta in vantaggio il Napoli nel primo temposfida contro l’Atalanta. Agisce da centravanti e di testa sfrutta un cross da destra di Di Lorenzo e segna il primo golnuova era Mazzarri sulla panchina azzurra. Poi, è bravo Gollini a salvare su colpo di testa molto insidioso di Koopmeiners. E il Napoli si divora il raddoppio in un’azione clamorosa davanti alla porta dell’Atalanta, prima con Zielinski e poi con Kvara. Con il gol messo a segno Kvara si porta a quota 18 reti e più di 18negli ultimi due anni, come segnala Opta 18&18 – KhvichagiocatoreA ade segnato almeno 18 gol e fornito almeno 18in tutte le competizioni ...