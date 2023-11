Kate Middleton con gonna midi e cintura | il royal look da copiare questo weekend

Leggi su amica

(Di sabato 25 novembre 2023)e stivali Non importa quali siano i piani perha indossato un outfit che dimezzerà il tempo passato davanti al guardaroba. Una formula semplice, con un accessorio capace di far la differenza, pronta per essere replicata da qui a Natale. La mise in questione è stata scelta dalla Principessa del Galles per una visita informale ad un ente di beneficenza. L’occasione non richiedeva un dress-code impettito, cosìha sfruttato l’occasione per dimostrare la propria attenzione ai trend di stagione e alle passerelle. Il suo styling? Uno dei più popolari dell’autunno inverno 2023 2024, e quindi anche perl’idea ...