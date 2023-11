Kate e William | le regole a tavola che non ti aspetti | cosa non possono fare i figli

Leggi su dilei

(Di sabato 25 novembre 2023) La vita di un membro della Royal Family può rivelarsi molto difficile, anche in tenera età. Il protocollo di palazzo è infatti piuttosto rigido, ed include una serie di norme piuttosto singolari che anchehanno deciso di attuare con i. Nello specifico, George, Charlotte e Louis sono tenuti a mantenere una particolare condotta a, come svelato di recente da un ex chef di Buckingham Palace.: leimposte aiAmmiratissima in tutto il mondo per la discrezione e lo stile ineguagliabile,Middleton non è solo la futura regina del Regno Unito, ma anche mamma di tre splendidi bambini. E, come tale, insieme al maritocerca di educarli non solo secondo le sue ...