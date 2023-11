Juventus-Inter | le probabili formazioni Inzaghi sicuro – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023)domenica alle ore 20.45, tutto è pronto per la grande partita dell’Allianz Stadium. Di seguito le, qualche dubbio per Massimiliano Allegri. Meno per Simone– L’arriva alla partita contro lacon pochissimi dubbi di formazione, anzi proprio zero. Simoneha già in mente gli undici che giocheranno da due settimane contando l’infortunio a Coverciano di Alessandro Bastoni. Difesa ovviamente obbligata, centrocampo titolare con Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Sulla fascia destra torna Denzel Dumfries nonostante le fatiche della Nazionale, in attacco la ThuLa. Per Massimiliano Allegri qualche dubbio in più: tutto dipenderà dall’allenamento di ...