Juventus-Inter | Inzaghi conferma tanti giocatori? La probabile formazione

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023) L’sarà ospite dellanel big match di domani sera. Le ultime sulladi Simoneè in programma domani sera alle 20:45. Per il match delloStadium, secondo SportItalia.com, Simoneè pronto are quasi tutti iscesi in campo dal 1? contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato. L’allenatore nerazzurro potrebbe effettuare un solo cambio in difesa, dove Stefan de Vrij dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Alessandro Bastoni.(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro ...