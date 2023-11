Juve Inter | Lippi | «I bianconeri hanno un vantaggio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Marcello, ex allenatore di, ha parlato a La Stampa della sfida dell’Allianz Stadium di domani sera Marcello, ex allenatore di, ha parlato a La Stampa della sfida dell’Allianz Stadium di domani sera. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Mi aspetto una partita aperta a qualsiasi risultato:sono superiori alle altre squadre del campionato, ma domenica non si decide ancora la scudetto. Se la giocheranno loro due, solo che c’è un lungo percorso da fare. I nerazzurri sono molto forti, ma iildi non fare le coppe». CONTINUA SUNTUS NEWS 24