Juve - Inter | le probabili formazioni e dove vederla 

(Di sabato 25 novembre 2023) Stasera il big match tra le prime della classe: Allegri respira in extremis a centrocampo, Inzaghi deve rinunciare a Bastoni e Pavard

Allegri "Juventus-Inter partita importante - ma non decide nulla"

Si affrontano prima e seconda, sappiamo tutti che significato hae sarà importante per entrambe le squadre, che stanno facendo un ottimo percorso, difendendo di squadre. Mi aspetto due ...

Il grande dubbio che Allegri si porterà dietro in vista di Juve-Inter, oltre a Locatelli è chi giocherà in attacco. Così il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match: ...

Allegri prima di Juve - Inter: "La partita di domani non decide niente. Loro sono i favoriti del campionato"

"La stiamo vivendo nel migliore dei modi, è una tappa importante nel nostro percorso: loro, però, sono più pronti di noi, ma ci siamo preparati bene": così il tecnico della… Leggi ...