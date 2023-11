Video Juve - Inter - Galante : 'Non c'è una favorita'

Allegri "Juventus-Inter partita importante - ma non decide nulla"

Allegri “Juventus-Inter partita importante - ma non decide nulla”

Juve - Inter, la probabile formazione di Inzaghi: le ultime da Appiano Gentile

Nel posticipo della 13ª giornata di Serie A,si sfidano nel big match. Guarda il punto video del nostro inviato ad Appiano Gentile, Matteo Nava, dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi sulla probabile formazione ...

Inzaghi: “Oggi valuto Cuadrado, distorsione per Sanchez. Juve Non nascondo obiettivi Inter” fcinter1908

Juve-Inter -2: Locatelli e Cuadrado in bilico, si delineano gli undici. Conte apre al ritorno, Marotta rinnova Calciomercato.com

Juve Inter, Allegri cambia modulo Ecco cosa ha in mente l’allenatore

Juve Inter, Allegri cambia modulo Ecco cosa ha in mente l’allenatore per il derby d’Italia che si giocherà allo Stadium Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto su un eventuale cambio di modulo ...

Serie A, te lo ricordi Venne sospeso per coc**na | Ora fa le scarpe alla leggenda dell’Inter

Un passato glorioso in Italia, una spiacevole vicenda alle spalle, ora la rinascita: l'ex Serie A soffia il posto a una leggenda dell'Inter.