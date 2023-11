Juve-Inter -2 | Locatelli e Cuadrado in bilico | si delineano gli undici Conte apre al ritorno | Marotta rinnova | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 novembre 2023) 2023-11-25 00:30:00 Fermi tutti! Siamo ufficialmente entrati nel weekend dintus-, la partita attesa da centinaia di migliaia di tifosi, bianconeri, nerazzurri ma anche neutrali, come quella che può essere in grado di dare una prima svolta al campionato, finora un dialogo tra i numeri e il gioco della squadra di Inzaghi e i risultati di quella di Allegri. Al sabato le conferenze e le ultime indicazioni di campo, mentre l’antivigilia ha dato delle novità riguardo ai giocatori in dubbio. IN– I due giocatori che non sanno ancora se potranno essere della partita sono Manuelda una parte e Juandall’altra: per l’italiano una parte della sessione in gruppo, il colombiano invece si era già riaffacciato coi compagni e ha figurato nell’ultima partitella. Tuttavia il ...