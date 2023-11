Juve | Giuntoli vuole blindare Chiesa | summit a breve

Giuntoli - il ds voleva Zaccagni per il Napoli ma ora ci prova per la Juve

Argentina, il "meraviglioso inferno" di Echeverri: tre gol al Brasile ai Mondiali U17, la Juve lo segue

Il poker allae l'interesse dei bianconeri. Quando qualcuno ti fa male, lo ricordi. La ... Chi ci proveràsi mette in ...

Juve, Giuntoli insiste con il progetto: meno costi e rinnovi almeno per tre, ecco di chi si tratta ilBianconero

Rinnovi, costi abbassati, colpi last minute: Juve, la linea Giuntoli La Gazzetta dello Sport

Eurosport - Juve, occhi su Ouedraogo, ma solo per la prossima stagione

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Assan Ouedraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04. Come riportato da "Eurosport", il ragazzo piacerebbe anche ad un'altra big di ...

Dopo gli accordi per Gatti, Locatelli e Fagioli, la Signora cerca un'intesa con Chiesa, Vlahovic e Rabiot

L a nuova Juventus, un po’ come Roma, non è stata costruita in un giorno. Cristiano Giuntoli di giornate in bianconero ne ha già vissute quasi centocinquanta, ma è soltanto all’inizio del progetto qui ...