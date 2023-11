Justine Mattera | grave la sorella | “Avevano detto che non ce l’avrebbe fatta”

Leggi su dilei

(Di sabato 25 novembre 2023)ha deciso di raccontare una delle pagine più dolorose della sua vita e in particolare di questo ultimo periodo. Qualche scatto da far venire un nodo alla gola, poi le parole per quella amatache sta affrontando unproblema di salute, arrivando a un passo dalla morte. Per la famiglia della showgirl americana è un momento difficile, al punto che lasi è vista costretta a lanciare una raccolta fondi: tutto per salvare la vita dellaJessica., lain ospedale per un arresto cardiaco Aveva già invitato amici e fan a pregare per laJessica qualche giorno fa, ma non era chiaro quanto fossela situazione....