Junior Eurovision Song Contest 2023 | la finale trasloca su Rai 1

(Di sabato 25 novembre 2023) Melissa e Ranya (US Rai) Prevista inizialmente su Rai 2, ladellosarà trasmessa in diretta su Rai 1, con buona pace di Francesca Fialdini e il suo Da Noi… a Ruota Libera, che salta (mentre Domenica In chiude prima). L’Italia sostiene Melissa e Ranya, le due giovanissime cantanti reduci dalla prima edizione di The Voice Kids. La 21° edizione della kermesse, di scena in Francia, a Nizza, sarà seguita domani – domenica 26 novembre – dagli studi Rai di Torino, con diretta sulla rete ammiraglia e in streaming su Rai Play a partire dalle 15.50. In studio, insieme a Mario Acampa, molti ospiti: la cantante da milioni di visualizzazioni Eva Stella; la “nonna influencer” di 93 anni, appena nominata dalla BBC tra le 100 donne dell’anno, Licia Fertz; ...