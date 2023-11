Jannik Sinner nella leggenda | primo italiano a battere il numero 1 al mondo in Coppa Davis! Ma prima dell’era Open…

(Di sabato 25 novembre 2023)ha sconfitto Novak Djokovic nel secondo singolare della semifinale diDavis, permettendo all’Italia di pareggiare i conti contro la Serbia (1-1) e di disputare il doppio di spareggio per l’accesso all’atto conclusivo, da disputare domani contro l’Australia sul cemento indoor di Malaga (Spagna). L’altoatesino ha saputo annullare tre match-point nel terzo set e poi ha inchiodato il fuoriclasse balcanico in una partita già consegnata alladel tennis tricolore.è diventato ilil1 alall’interno del contesto diDavis da quando è iniziata l’era Open, ovvero da quando le classifiche sono stilate dai ...

Coppa Davis : Jannik Sinner batte in tre set Novak Djokovic

Coppa Davis : Jannik Sinner batte in tre set Novak Djokovic. Decisivo il doppio per Italia-Serbia

Coppa Davis 2023 - Jannik Sinner piega Novak Djokovic a Malaga : l’ultima vera sconfitta del serbo in singolare risaliva al 2009!

'Jannik cosa sei' - 'Monumentale' : l'urlo social per la vittoria di Sinner su Djokovic

'Jannik cosa sei', 'Monumentale': l'urlo social per la vittoria di Sinner su Djokovic

I tifosi italiani esaltano il tennista altoatesino sui social con una valanga di meme e reazioni. Ecco l'entusiasmo azzurro tutto per, che supera Novak Djokovic 2 - 1 e ci tiene a galla in Coppa ...

LIVE Coppa Davis, Italia-Serbia 1-1: un Sinner stellare batte Djokovic annullando 3 match point! La Gazzetta dello Sport

Italia-Serbia di Coppa Davis in diretta Sinner-Djokovic: 6-2, 2-6, 7-5. Impresa Jannik, si decide tutto nel... Corriere della Sera

Sinner, 3 mp salvati di fila a Djokovic: la vittoria è da record

Vittoria da record per Jannik Sinner, che supera Novak Djokovic per la seconda volta in due settimane. Dopo il successo nella fase a gironi di ...

"Djokovic, questa te la manda Sinner": la Coppa Davis fa scatenare i social

"Jannik l'ha ribaltata come Borghese", commentano i tifosi sul web dopo la sfida nella semifinale Italia-Serbia: tutte le ironie, i meme e gli sfottò ...