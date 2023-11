Jannik Sinner battendo Djokovic è diventato un campione | perché uno come lui non lo abbiamo mai avuto

(Di sabato 25 novembre 2023) La doppia vittoria disu Novaksarà ricordata per anni: il serbo non aveva mai perso con tre match point a favore, maha saputo resistere.fin qui sapevano fare solo Nadal e lo stesso Novak

Jannik Sinner batte il numero 1 per la terza volta! Impresa unica per l’Italia : tutti i precedenti - tra Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner : “Ci ho sempre creduto. Per me non era semplice ma abbiamo fatto un ottimo doppio”

Jannik Sinner ha battuto Djokovic due volte in due ore e tre volte in meno di due settimane

Sinner guida l'Italia in finale di Davis: 'Oggi abbiamo vinto tutti insieme'

"Dobbiamo sorridere ed essere felici perché siamo qui. Per me sarà la prima finale in Coppa Davis, significa tanto per tutti noi".si gode una giornata da protagonista. Ha battuto Novak Djokovic in singolare, poi di nuovo in doppio. "Ma abbiamo vinto insieme - ha detto - , e domani faremo squadra ancora di più". La ...

Italia-Serbia di Coppa Davis risultato 2-1: Sinner-Sonego battono Djokovic-Kecmanovic 6-3, 6-4, azzurri in... Corriere della Sera

LIVE Coppa Davis, l'Italia è in finale contro l'Australia! Il punto decisivo sulla Serbia è di Sinner e Sonego in doppio La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis, Italia a un passo dal trionfo: le quote della finale con l'Australia

La squadra di Volandri trova gli oceanici per la quarta volta nella storia all'atto finale. I bookie non hanno ...

