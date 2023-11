Jannik Sinner batte il numero 1 per la terza volta! Impresa unica per l’Italia | tutti i precedenti | tra Alcaraz e Djokovic

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023)è diventato il primo italiano are il1 al mondo per tre volte in carriera. L’altoatesino aveva firmato il suo primo sigillo in primavera, quando ebbe la meglio sullo spagnolo Carlosnella semifinale del Masters 1000 di Miami (poi si inchinò al russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo). Il secondo trionfo si è materializzato settimana scorsa contro Novaknella fase a gironi delle ATP Finals. Oggi il 22enne è entrato nella storia surclassando nuovamente il fuoriclasse serbo nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis. Il cronologico dettagliato parla chiaro: il 31 marzo 202311 al mondo) sconfisse Carlosper 6-7, 6-4, 6-2 sul cemento di ...