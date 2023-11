Italiani a stecchetto per Natale | pure con le tredicesime Ma per Giorgia va tutto bene così

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 novembre 2023)nel Paese delle meraviglie. Il racconto dell’Italia da parte della presidente del Consiglio durante il question time al Senato di giovedì è quello di un Paese in cuiva a gonfie vele. Anche dal punto di vista economico. Tanto che per Meloni “è cresciuta la fiducia di investitori e mercati, lo spread è ai minimi e la Borsa cresce”. Questo il racconto. Poi, però, c’è il mondo reale. Quello abitato dagliche guardano il loro portafoglio e lo vedono vuoto. La narrativa della presidente del Consiglio si scontra, infatti, con tutti gli ultimi dati economici. Non solo quelli sulla crescita, ormai ferma, o sulla produzione industriale. Iniziamo dal clima di fiducia. Per Meloni è in crescita quella di investitori e mercati (equesto èda vedere), ma non lo è di certo quella ...