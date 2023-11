Italia-Serbia vuol dire Sinner-Djokovic | Jannik e Nole si ritrovano a Malaga | in palio la finale di Davis

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Da sfavoriti, contro il giocatore più forte della storia, per raggiungere unache manca dal lontano 1998. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno chiamati ad un’impresa contro laal Palacio de Deportes José María Martín Carpenadi, in Spagna, ma con questotutto è possibile. Sarà proprio il classe 2001 di Sesto Pusteria a guidare l’in una semidi Coppache sulla carta ci vede sfavoriti. L’ha infatti faticato ai quarti contro l’Olanda, perdendo il primo singolare e imponendosi in rimonta grazie ad uno straordinario, che indoor ha pochi rivali in tutto il circuito Atp e sta attraversando un momento di forma pazzesco iniziato qualche mese fa e proseguito ...