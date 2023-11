Italia-Serbia oggi in tv | semifinale Coppa Davis 2023 | orari | programma | dove vederla | streaming

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo la vittoria dell’Australia sulla Finlandia saranno lae l’a sfidarsi nella secondadelle Finali delladi tennis in corso a Malaga, in Spagna: nei quarti gli azzurri hanno battuto per 2-1 i Paesi Bassi al doppio decisivo, mentre i balcanici hanno liquidato con un perentorio 2-0 la Gran Bretagna dopo i due singolari, senzar ricorrere al match di doppio. L’Australia ha battuto 2-0 la Finlandia nelladella parte alta, mentre nella parte bassa del tabellone il penultimo atto traandrà in scena, sabato 25 novembre, dalle ore 12.00: dopo la sfida tra i numeri 2, toccherà ai numeri 1 dei due Paesi affrontarsi, poi, in caso di ...

Il match però non dipende solo da noi , sarà comunque durissima sia per l'sia per la". Che in Davis, dopo il crollo della Jugoslavia, non si sono mai incontrate. "Sono contento di ...

Sabato andrà in scena il terzo episodio della rivalità di fine stagione tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, nel corso del secondo singolare della semifinale tra Serbia e Italia. Una vera manna dal ...

