Italia-Serbia e la necessità di andare oltre la rivalità tra Sinner e Djokovic

(Di sabato 25 novembre 2023) In nessuno sport come nel tennis il gioco di squadra è un’esperienza straniante. Sei lì che lotti contro un avversario, contro i tuoi stessi demoni e a un certo punto dell’anno questa lotta la fai ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Puppo su Italia-Serbia : “Io metterei Arnaldi in singolare. Non è detto che Sinner giochi il doppio”

Davis, riecco Sinner contro Djokovic: la sfida infinita e il "giallo" dell'antidoping

Il match però non dipende solo da noi , sarà comunque durissima sia per l'sia per la". Che in Davis, dopo il crollo della Jugoslavia, non si sono mai incontrate. "Sono contento di ...

Davis: la Serbia sfiderà l'Italia in semifinale Agenzia ANSA

Volandri ha deciso: scelto Musetti per il primo singolare contro la Serbia La Gazzetta dello Sport

Italia-Serbia in Coppa Davis, oggi Sinner-Djokovic e Arnaldi-Kecmanovic: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

La semifinale Italia-Serbia inizierà con il match tra Matteo Arnaldi e Miomir Kecmanovic. L'incontro tra i numeri due inizierà alle ore 12. La sfida con Arnaldi protagonista si potrà seguire su Rai 2 ...

Italia-Serbia oggi in tv, semifinale Coppa Davis 2023: orari, programma, dove vederla, streaming

Dopo la vittoria dell'Australia sulla Finlandia saranno la Serbia e l'Italia a sfidarsi nella seconda semifinale delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: nei quarti ...