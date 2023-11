Italia-Serbia | Coppa Davis | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Quest’oggi, nel primo pomeriggio con orario di inizio del primo match fissato per le 13, l’affronterà lain quel di Malaga per un posto nella finale della2023. Il mondo voleva Sinner contro Djokovic un’altra volta in questo finale di stagione, e il mondo è stato accontentato. Musetti sarà protagonista del match contro Kecmanovic invece e poi in caso di parità si andrà sul doppio. Insomma gare decisamente di altissimo livello e che promettono spettacolo. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove poter seguire inle sfide disemifinale: leCrediti foto: Jannik ...