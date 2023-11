Israele | liberati i primi ostaggi Oggi previsto il rilascio di più bambini finiti nelle mani di Hamas Continua il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza

(Di sabato 25 novembre 2023) Ieri sono stati13israelianididallo scorso 7 ottobre, in base all’accordo di-il-entrato in vigore dal 24 novembre, che prevede uno scambio con diverse decine di detenuti palestinesi. Oltre ai 13 israeliani – tra cui anche 4– nel pomeriggio sono stati rilasciati aanche 10 prigionieri di nazionalità thailandese ed un filippino, tutti lavoratori stranieri sequestrati durante gli attacchi nel kibbutz di Nir Oz. In quella stessa comunità furono prese 75 persone, 13 delle quali. Le persone rilasciate hanno attraversato il valico di Nitzana grazie alla Croce Rossa e hanno raggiunto lo Shin Bet, i servizi di sicurezza interni dello Stato ebraico. ...

Secondo giorno di tregua a Gaza: Hamas ha liberato 24 ostaggi, Israele 39 - Diretta

AGI - Per la prima volta dal 7 ottobre si è parlato di gioia. Ine a Gaza. Gioia per gli ostaggida Hamas e per i prigionieri palestinesi rilasciati da. Ma si tratta di una gioia precaria e temporanea, come la tregua di quattro giorni che ...

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. I 13 ostaggi liberati sono in Israele. Qatar annuncia il ... Il Sole 24 ORE

Iniziata la tregua a Gaza: liberi i primi 13 ostaggi, già in Israele, e 39 detenuti palestinesi - Gli ostaggi liberati sono arrivati negli ospedali di Israele - Gli ostaggi liberati sono arrivati negli ospedali di Israele RaiNews

Israele, oggi nuova liberazione di ostaggi. A Gaza 200 camion di aiuti umanitari

Ieri, nel primo giorno di tregua tra Israele e Hamas, sono stati rilasciati 13 ostaggi (4 bambini e 9 donne) e 39 detenuti palestinesi. Il tutto nell'ambito degli accordi sul cessate il fuoco, che ...

Verso il rilascio di altri ostaggi israeliani e detenuti palestinesi

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, che ha posto il rilascio degli ostaggi come condizione preliminare per qualsiasi cessate il fuoco, ha dichiarato venerdì di essere determinato a riportarli tutti ...