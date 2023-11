iPhone | Airpods e tutte le migliori offerte Apple del Black Friday 2023 | da cogliere al volo

Leggi su gqitalia

(Di sabato 25 novembre 2023) Ilè iniziato, conle sueda non perdere, e come di consueto uno dei brand più richiesti è senza dubbio. Riuscire a strappare uno sconto o un'offerta sul nuovo15 o sull'Watch Series 9 significa risparmiare sul tuo prossimo gadget da regalare (o regalarti) a Natale. La Mela, storicamente, non ha bisogno di partecipare a queste campagne di sconti per vendere i suoi prodotti, ma curiosando tra i rivenditori esterni al marchio possiamo comunque trovare qualche promozione degna di nota per questo: nel caso di oggi, in particolare, è stato possibile trovaree sconti su, iPad, MacBook e...