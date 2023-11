Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 25 novembre 2023) Terra, fuoco, mari, monti, pesci, uccelli… soddisfatto? Sì, l’Onnipotente, d’aver creato dal nulla tante belle cose, era proprio soddisfatto. Quei due buffi bipedi poi eran proprio bellini. Non a caso first appeared on il manifesto.