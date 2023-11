Inzaghi presenta Juventus-Inter | oggi conferenza stampa di vigilia

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare alla, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. C’è una supersfida: il derby d’Italia, seconda contro prima in classifica in Serie A. È solo la terza volta che l’allenatore tiene ladiin campionato, le altre sono state il Monza e il derby. Il tecnico presenterà la partita in programma domani ...