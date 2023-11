Inzaghi | «Perché ho annullato il ritiro? Ho grandissimi giocatori | responsabili»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) Alla vigilia di derby d’Italia, la conferenza stampa di Simone. Il tecnico dell’Inter presenta la gara di domani sera contro la Juventus. Le parole di misterriportata da Tmw: «Domani sarà una grande partita, in uno stadio pieno: prima contro seconda, sappiamo tutti che significato ha Juve-Inter e sarà una gara importante per entrambe le squadre. Stanno facendo punti entrambe, hanno moduli simili e dovremo fare bene i duelli individuali».si aspettava la Juve seconda a questo punto? «Assolutamente sì, chiaramente la Juventus ha un allenatore come Allegri ed è un’ottima squadra. Vuole sempre vincere, come l’Inter del resto: ha grandissime ambizioni e quest’anno ha più tempo per preparare le partite, sappiamo tutti che è un grandissimo vantaggio. Noi non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre ...