Inzaghi “Con Juve sfda stimolante | non firmo per il pari”

(Di sabato 25 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Domani sarà una grande partita,, in uno stadio pieno, si affrontano la prima contro la seconda, sappiamo tutti che significato ha questa gara per entrambe le squadre, che stanno facendo un ottimo percorso e stanno difendendo bene. Sarà una partita con tanti duelli individuali, dovremo fare molto bene”. Presenta così il big match contro lantus, il tecnico dell'Inter, Simone. I nerazzurri sono in vetta alla classifica e reduci da quattro successi di fila, mentre i bianconeri – al secondo posto – hanno inanellato addirittura cinque vittorie consecutive. A separare le due formazioni ci sono soli due punti: “Se me lo aspettavo? Assolutamente sì, chiaramente lantus con un allenatore come Allegri è un'ottima squadra, vuole sempre vincere come l'Inter, hanno grandissimi ...