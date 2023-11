Investire in buoni fruttiferi | questo buono è il miglior regalo per un figlio o nipote

Leggi su blowingpost

(Di sabato 25 novembre 2023) Se hai dei risparmi accumulati nel cassetto perché non investirli inpostali? Con questa offerta di Poste sarà possibile regalare ad uno ad ununfruttifero postale coii tassi di interesse della categoria, davvero molto appetibili. Chi di noi non vorrebbe ricevere per qualche occasione del denaro contante? Inoltre, anche per combattere l’inflazioneinrappresenta una dellei soluzioni per proteggere i propri risparmi. Scopriamoprodotto finanziario nelle prossime righe.inpostali: conviene il rendimento? Uno dei metodi più sicuri di ...