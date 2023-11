«Inutile chiedere di rispettare le regole se manca il libretto di istruzioni»

Leggi su iodonna

(Di sabato 25 novembre 2023) Non è la prima volta che mi rubano la bicicletta. Ma il peggio è arrivato dopo. Il consiglio di famiglia me ne ha interdetto l’uso: troppo pericoloso in questo periodo, le ciclabili protette ancora poche, gli automobilisti fuori controllo invece sempre di più, tanta rabbia per le strade di Milano e io purtroppo distratta per natura. Pedalare in Italia: cicloturismo dalla Sicilia all’Alto Adige X ...