Intollerabile che non controlli il suo muscolo centrale | la sfuriata di Lilli Gruber

(Di sabato 25 novembre 2023) La7 si tinge di rosa. La rete di Urbano Cairo celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne attraverso una programmazione dedicata con appuntamenti speciali. Tra questi c'èche, con la partecipazione dell'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, fa a pezzi i luoghi comuni riguardanti la violenza di genere. "Per sopravvivere - è l'esordio della conduttrice di Otto e Mezzo -, la violenza di genere ha bisogno di veramente molto poco. Spesso ha bisogno solo delle parole giuste, quelle della vittimizzazione secondaria. E tutti noi e tutte noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito qualcuno dire una di queste frasi". Oppure abbiamo anche assistito a gesti violenti: "Allora uno schiaffo è sempre una violenza fisica. Perché dallo schiaffo al pugno, dal pugno al coltello... Quindi, bisogna reagire subito. Un uomo che vi ...

Meloni ricorda Giulia Cecchettin : “La violenza sulle donne è intollerabile : non ci fermeremo”

Lilli Gruber senza freni: 'È intollerabile che un maschio non sia in grado di controllare il suo muscolo centrale!'

Io trovosiaun maschio non sia in grado di controllare il suo muscolo centrale , chiamiamolo così. Ed èfare passare la vittima per colpevole di una provocazione "...

Femminicidi intollerabili, l’impegno della Regione Primo Piano Molise

