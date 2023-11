(Di sabato 25 novembre 2023) Mesi importanti per il futuro dell'. Il prestito fatto da, in scadenza il 24 maggio, dovrà essere sostituito da un rifinanziamento,...

ESCLUSIVA IN ? Jacobelli : «Juventus-Inter? 2 protagonisti! Inzaghi da applausi. Zhang…»

Inter : Zhang rinnova il contratto di Marotta fino al 2027 - fatturato in crescita

Inter : Zhang rinnova i contratti di Marotta - Ausilio e Baccin fino al 2027. Fatturato in crescita

Inter - Zhang vuole rifinanziare il debito. No a Oaktree - due gruppi in corsa | Primapagina

L'uomo dei due mondi

Intanto, il derby dei bilanci è una sfida a perdere, anche se all'piace comunicare che ha ...pesca dal prestito di Oaktree (340 milioni, interessi compresi, da rendere il prossimo maggio), ...

GdS - Marotta, Ausilio, Baccin: cosa si nasconde dietro al triplo rinnovo. Zhang...

Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, tutto fatto per i tre rinnovi: Zhang, nella migliore delle tradizioni calcistiche, non cambia squadra che vince. E questo triplo prolungamento viene visto ...

Cessione Inter, nuovo indizio dal Cda: addio Zhang, c’è la data

Nuovi aggiornamenti riguardo la cessione dell'Inter: un nuovo indizio arriva dal Consiglio d'Amministrazione di ieri. Ecco la data per l'addio di Zhang ...