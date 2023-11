Inter | rimangono dubbi sul futuro di Zhang nonostante i rinnovi della dirigenza

(Di sabato 25 novembre 2023) "Curioso, comunque, il fatto cheabbia voluto anticipare in questo modo idei suoi dirigenti, mentre resta un grande punto...

LIVE Germania-Italia 27-36 - Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA : reazione delle padrone di casa - ma le azzurre rimangono avanti all’intervallo lungo

Cauet e le polemiche di Juve - Inter del 1998: "Il tempo non lecca le ferite"

Notizie Calcio - 26 aprile 1998. Juventus batte1 - 0, tra polemiche che, a distanza di 25 anni, non sono ancora sopite. È la gara del ... come si dice, il tempo non lecca le ferite:, ...

Juve, contro l’Inter ci sarà Locatelli, ma rimangono i dubbi: Allegri fa tre nomi ilBianconero

Milan sconfitto al Vismara 2-4 contro il Cagliari. I ragazzi di Abate ... Milanpress

MONTEMURRO: "Con l'Inter grande partita, ma importante non esaltarsi troppo. Gara a Napoli step importante del nostro percorso"

Alla vigilia della sfida in casa del Napoli Femminile, Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Juventus.com. Le sue ...

Allegri e la sfida con l'Inter: un test importante, ma non decisivo

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter. Allegri ha sottolineato l'importanza del match, definendolo un 'test importante ...