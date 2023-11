Inter-Milan Women | le pagelle | spiccano Cambiaghi e Karchouni | 8!

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023), gara valida per il nono turno del campionato di Serie A Femminile, termina 1-0.su tutte, autrice del gol vittoria. Nessuna insufficienza quest’oggi. Ecco ledi. DURANTE: 6,5 – Ilprova ad insidiarsi dalle sue parti ma non si rende mai davvero pericoloso nello specchio della porta. Il portiere nerazzurro devevenire davvero in poche occasioni. Fra questa c’è la splendida parata allo scadere del primo tempo. Per annientare il pericolo Laurent Durante si distende benissimo in protezione dei pali nerazzurri., le ...