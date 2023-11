Inter-Milan Femminile 1-0 | entrati nei minuti finali del match | LIVE News

Violenza contro le donne - Italia in piazza. «Il patriarcato uccide» - a Milano manifestano in 30mila. Mattarella : non bastano indignazioni a intermittenza

Inter, Inzaghi: 'Penalizzati da Cuadrado. Sanchez' Piccola distorsione'

...che Allegri giochi a nascondino 'Non partecipo a griglie e non nascondo le ambizioni dell'. ... la prima volta che mi sono detto 'quanto è forte'giocava esterno d'attacco nel. Poi lo abbiamo ...

Maldini: "Abbiamo provato a portare Messi al Milan. L'Inter ha già vinto lo scudetto..." - Sportmediaset Sport Mediaset

IL CONFRONTO

Stefano Pioli e Vincenzo Italiano si ritrovano di fronte oggi per la settima volta in carriera, con un bilancio delle sfide in perfetto equilibrio, tre vittorie per il tecnico viola, altrettante per..

Calciomercato Milan, ora sono guai: la big piomba sul calciatore

Calciomercato, Moncada e Furlani mettono nel mirino un giocatore, ma non sono i soli. Sul centrocampista c'è anche un alto top club.