Inter-Milan Femminile 0-0 | rossonere in cerca di ripartenze | LIVE News

Juve-Inter - sfida per Ouédraogo : Milan avvisato

Juve - Inter, sfida per Ouédraogo: Milan avvisato

...sottolinea un duello di mercato fra Juventus e. I bianconeri e i nerazzurri infatti seguono con attenzione Assan Ouédraogo , classe 2006 in forza allo Schalke 04 e nel mirino anche del

Maldini: "Abbiamo provato a portare Messi al Milan. L'Inter ha già vinto lo scudetto..." - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVE PRIMAVERA - Atalanta-Inter 0-1, 20' più recupero alla fine. Sarr fin qui scava la differenza

70' - L'Atalanta, pur colpita in maniera rocambolesca, non si è disunita e continua a fare la sua partita. Risultato tutt'altro che al sicuro per l'Inter, che deve stare ...

Tre erroracci della difesa danno via libera ai sardi. Tardiva la rimonta della squadra di Abate

Tre disattenzioni, quattro gol subiti e un crollo che lascia rimpianti. Al Milan non basta l’orgoglio: la squadra di Abate cade al Vismara contro un Cagliari attento e organizzato. I ragazzi di Pisaca ...