Intelligenza artificiale e generazione Z Gli appuntamenti di Uciim

(Di sabato 25 novembre 2023) Un percorso formativo sull’arte di Luca Signorelli a 500 anni dalla morte svoltosi a settembre 2023; un corso su una nuova paideia in preparazione del XXVI° congresso nazionale che avrà luogo a Roma dal 18 al 21 gennaio 2024; molti corsi di formazione rivolti ai docenti di ogni ordine e grado su tematiche di grande attualità come l’e le questioni educative emergenti ai tempi dellaZ. Questi sono solo alcuni degli stimolantimessi in cantiere dall’(Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) Toscana per l’anno scolastico 2023/2024. “Stiamo lavorando dall’estate a questi corsi – ha spiegato la presidente regionale Marcella Paggetti – con l’obiettivo di fornire agli iscritti ed ai simpatizzanti un aggiornamento che risponda alle principali ...