Intanto al primo posto della classifica ci sono Simona Ventura e Samuel Peron

Leggi su iodonna

(Di sabato 25 novembre 2023) Milly Carlucci torna nel sabato sera di Rai 1 con Ballando con le stelle 2023. Stasera alle 20.35 in diretta dall’Auditorio Rai del Foro Italico va in onda la sesta puntata del talent show giunto alla sua diciottesima edizione. Pronti a scendere in pista, oltre ai concorrenti nel cast, anche due ballerini per una notte molto amati dal pubblico.a “Ballando con le stelle”: ecco come festeggia con...