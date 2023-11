Inseguita dall’ex | si rifugia presso i Carabinieri | 34enne di Vitulano deferito per stalking

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era reso irreperibile dopo aver speronato più volte per le vie del centro cittadino la ex compagna con l’intento di bloccarla, non riuscendovi in quanto la giovane è riuscita a raggiungere la Caserma dei, dove è andata a denunciarlo. E successo nella notte scorsa per le vie di. La donna in sede di denuncia riferiva ai militari le vessazioni psicologiche subite dall’uomo negli ultimi mesi, e mai denunciate, undel posto che non accettava la fine della loro relazione sentimentale e che per tale motivo l’aveva anche minacciata più volte con un bastone in legno. I militari, prontamente intervenuti, dopo aver rintracciato l’uomo in un paese limitrofo, all’esito di un’accurata perquisizione rivenivano nella disponibilità del predetto anche il bastone in legno usato per porre in ...