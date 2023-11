Insegue e tenta di speronare più volte la moglie in fase di separazione | arrestato 43enne di Cellole

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 25 novembre 2023). Con la sua auto, una Smart forTwo, hato piùdila vettura Fiat 500 con a bordo la 37enneda cui è indi. È accaduto nei giorni scorsi a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo, undel posto, ritenendo che la, dalla quale si sta separando, stesse frequentando altri uomini, l’ha prima raggiunta a Formia e da lì ha piùto di speronarla mentre quest’ultima, a bordo della sua Fiat 500, stava facendo rientro alla sua abitazione in. L’uomo, intercettato sulla SS7 Quater in località “Borgo Centore” mentre ancora inseguiva la donna, è stato bloccato e tratto in arresto. Ad ...