Infortunio Preoccupante per Mathias Olivera | Napoli in Ansia | Interviene Mazzarri

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 novembre 2023)durante Atalanta-: dettagli sull’accaduto, reazione immediata di Walter. Durante la partita Atalanta-, un momento di preoccupazione si è abbattuto sulla squadra azzurra quando, il talentuoso terzino uruguaiano del, è uscito dal campo in barella e visibilmente sofferente. Dopo un duro scontro sul campo dell’Atalanta,ha immediatamente mostrato segni di dolore acuto, tenendosi il volto tra le mani e lasciando il terreno di gioco in lacrime. Le prime impressioni sull’dinon sono rassicuranti. Il, che tradizionalmente si affida all’eccellenza di Villa Stuart per la ...