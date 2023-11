Infortuni | dati allarmanti dopo i Mondiali | costi aumentati del 30% | ne risentono Juve | Milan e Roma

(Di sabato 25 novembre 2023) A Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis – noti per le lamentele ogni volta che un calciatore della Lazio o del Napoli rientra in sede...

Incidenti sul lavoro - i dati Inail : in otto mesi 657 morti e 383mila infortuni. Mattarella riceve i sindacati per parlare dell’emergenza

Incidenti sul lavoro - i dati Inail : in otto mesi 657 morti e 383mila infortuni

Italia - cambiano i convocati. Tre giocatori rimandati a casa per infortunio

Valentino Rossi: "Bagnaia doveva copiare gomma Martin. Che choc Marini in Honda"

... sembrava che le due gomme fossero simili dai. E invece in gara la soft ha fatto la differenza'... Si avevano dei dubbi sul suo fisico, aveva avutobrutti, ma da quando Pecco è caduto a ...

Infortuni sul lavoro, nel 2022 accertati oltre 1.600 casi di violenza ... Inail Comunicazione

Infortuni e malattie professionali: i dati Inail dei primi... PuntoSicuro

Uragano Venezia a Bari. Tre reti, tre punti e balzo in vetta

La squadra di Vanoli devastante al San Nicola (0-3) con un imperioso aggancio al Parma in prima posizione. Apre Pierini, tap-in di Tessmann e chiusura del ...

Ancora infortuni in casa Palermo, a Terni out anche Soleri e Insigne

Continuano i problemi in casa Palermo con gli infortunati: per la trasferta di Terni Corini dovrà fare a meno anche di Edoardo Soleri per un risentimento muscolare all’adduttore lungo sinistro e Rober ...