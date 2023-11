Incredibile all’ICOT | paziente ricoverato con decine di oggetti di metallo nello stomaco

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 25 novembre 2023) Pubblicato il 25 Novembre, 2023 Una vera e propria discarica soprattutto di metalli trai quali dodici batterie, ventidue mollette da bucato, ventitré spille touch, punte per il trapano, chiavi, brugole, accendini, pezzi di vetro e ceramica, penne, monete, dadi, una candela dell’auto, bulloni, cucchiaini e pure una forchetta. Questo straordinario elenco diè ciò che è stato scoperto all’interno dellodi un uomo che si è presentato in ospedale per sintomi di anemia. Il Malessere Generale e il Trasferimento all’Ospedale Ilsi è presentato al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti. Per mancanza di posti letto, è stato trasferito. La scoperta sorprendente è arrivata durante un esame radiologico che ha rivelato la presenza di una vasta gamma diall’interno ...