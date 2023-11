Incontro Biden-Xi | pericolo debito pubblico | quello Usa a 32 trilioni di $ 130% del pil | quello cinese a 52 trilioni di $ 250% del pil Evitare un’altra Cartagine

(Di sabato 25 novembre 2023) Il recentetra Joee Xi Jinping a San Francisco, del tutto imprevisto ed avvenuto in un momento di altissima tensione tra USA e Repubblica Popolare, ha rappresentato certamente un atto di realpolitik. Le due maggiori potenze della terra, dopo la devastante crisi del COVID, devo

L'incontro tra Xi Jinping e Joe Biden : gli auspici per una collaborazione futura

Human Rights Watch scagiona Israele sulla strage dell'ospedale Al - Ahli (di L. Bianco)

Il presidente degli Stati Uniti Joefu costretto a ridimensionare la portata diplomatica del suo viaggio in Terra Santa nei giorni successivi, limitandosi ad uncon i vertici di Tel ...

Perché l'incontro tra Xi Jinping e Joe Biden deve andare bene WIRED Italia

Cremlino, l'incontro Biden-Xi è importante per il mondo intero AGI - Agenzia Italia

Gaza, Hamas consegna 17 ostaggi: 8 sono bambini, fra loro la piccola Abigail. Biden: «È al sicuro». Liberato anche un russo

di Mauro Evangelisti Un frullatore con angoscia, sofferenza, delusione, rabbia e infine sollievo. La situazione si sblocca solo a tarda sera, per tutto il pomeriggio l’accordo tra Israele ...

Biden chiama Netanyahu oggi, Casa Bianca in azione

Il consigliere per la sicurezza nazionale USA Jake Sullivan ha annunciato che Joe Biden parlerà oggi con il premier Benjamin Netanyahu. Un importante incontro per discutere della situazione in Medio O ...