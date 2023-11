Incidente mortale sulla Flaminia | scontro fra 2 auto

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma, 25 novembre 2023 – Un tragicostradale si è verificato su via, nel cuore di Roma. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento, mentre le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Nelloche ha visto coinvolte 2, una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita. Lerità sono attualmente al lavoro per stabilire le dinamiche esatte dell’e determinare le responsabilità coinvolte. La presenza delle squadre Anas e delle Forze dell’Ordine è fondamentale per raccogliere prove e testimonianze, ricostruire l’accaduto e fare luce sulle cause dell’. Inoltre, si occupano di gestire l’evento in ...